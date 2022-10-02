Прогноз погоди на 3 жовтня: Україну накриють дощі, а місцями сильні пориви вітру

У понеділок, 3 жовня, в Україні погіршиться погода.

У деяких регіонах України завтра буде негода. Місцями очікуються значні дощі та сильні пориви вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У понеділок на заході, півночі та сході країни опади. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. На решті території буде невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Крім півдня, пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с.

Вночі синоптики прогнозують 4-9 градусів трепла. Трохи вище у нічну пору стовпчики термометрів піднімуться на півдні та сході країни - +8-13 градусів.

Вдень повітря прогріється до +9-14 градусів. Тепла погода порадує лише мешканців південних і східних регіонів - тут до 20 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат завтра упродовж доби +1 +5 градусів.

У столиці та Київській області у понеділок буде хмарно з проясненнями. Місцями дощитиме. Вітер північно-західний до 12 м/с, можливі пориви до 20 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +6 +8 градусів. Вдень температура повітря підніметься до 12 градусів тепла.

Нагадаємо, вже за декілька днів на зміну похолоданню та дощам прийде бабине літо. Від 5 жовтня в Україні зміняться погодні умови. Настане тепла та ясна погода, розповів народний синоптик Стас Щедрін.

Читайте також: