Прогноз погоди на 30 березня в Україні: вночі буде мороз, вдень - до +12°, місцями - сніг

У четвер, 30 березня, в Україні трохи потеплішає, хоч вночі ще тримається мороз. Опади завтра не припиняться. Місцями буде дощ та сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. На сході та в Запорізькій області - мокрий сніг та сніг з дощем. На решті території опадів не прогнозується. Вночі та вранці на дорогах країни - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря буде 3-8° морозу. На крайньому півдні країни близько 0°. У східних областях обіцяють від +3° до -2°. Вдень в Україні буде 4-9° тепла. На Прикарпатті повітря прогріється до +12°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

Завтра, 30 березня, синоптик прогнозують хмарність з проясненнями. Опади припиняться. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 7-10 м/с.

В Києві вночі прогнозують 4-6° морозу, а вдень - 6-8° тепла. В області вночі буде 3-8° морозу, а вдень 4-9° тепла

Погода в Карпатах

У Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до 9-14° морозу, а вдень буде тепліше - до +1-6°.

Значна сніголавинна небезпека у зв'язку з хуртовиною утримується на високогiр'ї Закарпаття. Помірна сніголавинна небезпека буде на високогiр'ї Івано-Франківської області. Саме тому туристам радять утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що підвищення температури очікується лише на початку квітня.

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