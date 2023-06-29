Прогноз погоди на 30 червня: у більшості регіонів будуть дощі та грози

В Україні буде хмарно з проясненнями.

У п'ятниці, 30 червня, в багатьох областях України будуть грозові дощі. Температура повітря очікується в межах +20+26°.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході, у більшості північних та Полтавській областях місцями невеликий дощ. На решті території в нічну пору доби буде без опадів. Вдень в Україні прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози. На Лівобережжі місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-25° тепла. У південно-західній частині країни буде тепліше: температура повітря 24-29° тепла. Натомість у Карпатах тримається прохолода: вночі буде +6-11°, а вдень +15-20°.

Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 30 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

В регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями буде невеликий дощ, а вдень - подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +20-25°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла, а вдень - 22-24° вище нуля.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що перший місяць літа, червень, буде в Україні теплим. Очікується, що опади будуть у межах норми. Середня місячна температура буде в межах +18°-23°.

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