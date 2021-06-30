Прогноз погоди на 30 червня: Україну накриють дощі та грози, але буде спекотно

Синоптики обіцяють сонце.
У середу, 30 червня, в Україні буде спекотно, але дощитиме.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями буде короткочасний дощ, а місцями - гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Вдень в Україні обіцяють в межах 27-32 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на Лівобережжі - близько 24-26 градусів тепла. Більше прогріється повітря на Закарпатті - до +34. У Карпатах температура сягатиме 15-20 градусів вище нуля.
У Києві 30 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасні дощі. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 28-304 градусів тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.