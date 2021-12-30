Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні тримається мороз, на дорогах - ожеледиця

Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні тримається мороз, на дорогах - ожеледиця

Синоптики прогнозують хмарність.

У четвер, 30 грудня, в Україні буде мороз, але вже не сніжитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території країні буде без істотних опадів. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Україні вдень буде від 1 до 6 градусів морозу. На півдні та сході вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до 3 градусів нижче нуля. У західних областях температура прогнозується -0+5 градусів. На півночі країни буде до -5 градусів. В центральних регіонах - 2-4 гардуси морозу.

У Києві 30 грудня також опадів не буде. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура - 1-3 градуси морозу.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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