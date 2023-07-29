Прогноз погоди на 30 липня: де в Україні дощитиме, а де буде спека

В областях буде мінлива хмарність.

У неділю, 30 липня, у деяких областях України знову будуть опади. Втім, у більшості регіонів буде суха та сонячна погода.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Україні - мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті дощитиме. Вдень - у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях будуть короткочасні дощі, а місцями грози. На решті території України - без опадів.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +22-27°. На півдні країни вночі прогнозують 18-23° тепла, а вдень повітря прогріється до +28-33°.

Прогноз погоди в Україні на 30 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 30 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень буде короткочасний дощ, а місцями ще й гроза.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +22-27°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень - +25-27°.

Погода в серпні

Синоптики розповіли, якою буде погода в серпні. Зазначається, що останнього місяця літа синоптики прогнозують +20-25°. Опади в серпні будуть у межах норми (- 80-100%): 31-73 мм по Україні та 90-112 мм - в Карпатах.

Читайте також: