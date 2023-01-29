Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прогноз погоди на 30 січня в Україні: мороз стане меншим, місцями буде мокрий сніг

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
221
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоди на 30 січня в Україні: мороз стане меншим, місцями буде мокрий сніг

Фото: ТСН

В регіонах буде хмарно.

У понеділок, 30 січня, місцями в Україні буде мокрий сніг. Вночі триматиметься мороз, але вдень температура підніметься до плюсової.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Втім, у західних областях вдень місцями пориви будуть сягати 15-20 м/с.

У південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень на захоті та більшсті північних областей буде невеликий мокрий сніг. На  решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі температура буде 0-5° морозу. На півночі та в центрі буде холодніше - до -8°. Вдень в Україні буде від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах впродовж доби 5-10° морозу.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області буде хмарно. Вночі без істотних опадів, аде вдень буде невеликий мокрий снігНа дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в області 3-8° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі буде -4-6°, а вдень близько 0°.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде людий 2023-го. За його словами, на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

Читайте також:

Китайський гороскоп на 2023 рік: яким буде для вас рік Кролика

Китайський гороскоп на 2023 рік: яким буде для вас рік Кролика

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
221
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація