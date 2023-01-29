Прогноз погоди на 30 січня в Україні: мороз стане меншим, місцями буде мокрий сніг

В регіонах буде хмарно.

У понеділок, 30 січня, місцями в Україні буде мокрий сніг. Вночі триматиметься мороз, але вдень температура підніметься до плюсової.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Втім, у західних областях вдень місцями пориви будуть сягати 15-20 м/с.

У південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень на захоті та більшсті північних областей буде невеликий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі температура буде 0-5° морозу. На півночі та в центрі буде холодніше - до -8°. Вдень в Україні буде від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах впродовж доби 5-10° морозу.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області буде хмарно. Вночі без істотних опадів, аде вдень буде невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в області 3-8° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі буде -4-6°, а вдень близько 0°.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде людий 2023-го. За його словами, на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

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