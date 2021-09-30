Прогноз погоди на 30 вересня: в Україні буде сонячно, але трохи прохолодно

Прогноз погоди на 30 вересня: в Україні буде сонячно, але трохи прохолодно

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У четвер, 30 вересня, в Україні буде сонячно і тепло.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують невелику хмарність. В Україні не дощитиме. Невеликі опади можливі лише на крайньому заході. У північних регіонах вранці місцями буде туман. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +11-15 градусів. На заході стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів тепла. Прохолодно буде у центральних, північних та східних областях - 13-14 вище нуля.На Закарпатті повітря прогріється до +19.

Укргідрометцентр

У Києві 28 вересня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +12-14 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

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