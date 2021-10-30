Прогноз погоди на 30 жовтня: в Україні буде по-осінньому тепло, місцями - до +18

Прогноз погоди на 30 жовтня: в Україні буде по-осінньому тепло, місцями - до +18

Синоптики прогнозують хмарність.

У суботу, 30 жовтня, в Україні буде по-осінньому тепло.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вночі та вранці у східній частині місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +10-15 градусів. На заході місцями повітря прогріється до +18 градусів. У північних та східних областях стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів вище нуля. У південних регіонах повітря прогріється до +14 градусів. В центрі - близько 11 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 30 жовтня буде мінлива хмарність. Опадів не передбачають. Швидкість південного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 12-14 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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