Прогноз погоди на 31 грудня: останній день року потішить незимовим теплом

В більшості регіонів України опадів не буде.

У суботу, 31 грудня, в Україні буде по-зимовому тепла погода. В регіонах хмарно з проясненнями. Місцями будуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В більшості регіонів України опадів не буде. Втім, зранку на Закарпатті, в Карпатах, місцями у північно-східних областях невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Вдень в Карпатах пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці буде туман.

Вночі температура становитиме від 2° тепла до 3° морозу. Вдень повітря прогрється до 3-8° тепла. Але на заході, в Криму та на півдні Одещини буде ще тепліше - 6-11°. В Карпатах вночі та вдень температура повітря буде близько 0°.

Фото: Укргідрометцентр

На Київщині та в столиці 31 грудня буде хмарно з проясненнями, а також без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с

В області температура вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 3-8° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до 0-2° тепла, вдень піднімуться до 4-6° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 31 грудня та 1 січня температура повітря в України буде плюсовою.

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