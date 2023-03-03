Прогноз погоди на 4 березня: в Україні буде сильни вітер, місцями мокрий сніг, температура - до +11°

У суботу, 4 березня, в Україні буде тепла погода, але з сильними поривами вітру. Опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Втім, на півночі вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Вдень в областях, крім південної частини, пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря буде від 2° тепла до 3° морозу, але в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до 2-7° морозу. Вдень в Україні від 3° до 8° тепла. Втім, на крайньому півдні країни повітря прогріється до +6°-11°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 4 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, але вдень місцями буде невеликий дощ та мокрий сніг. Швидкість західного вітру - 7-12 м/с. Але вдень пориви можуть сягнути 15-18 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень - 3-8° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько 0, а от вдень буде 4-6° тепла.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що березень буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Читайте також: