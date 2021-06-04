Прогноз погоди на 4 червня: в Україні стає тепліше, але дощі не залишають країну

Синоптики обіцяють хмарність з проясненнями.

У п'ятницю, 4 червня, в Україні трохи потеплішає.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях буде короткочасний дощ, а місцями - гроза. На решті території опадів не обіцяють. Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 13-18 градусів тепла. У західних та північних областях - найпрохолодніше: на стовпчиках термометрів - близько +16. У центрі буде трохи тепліше - близько 18 градусів тепла. Тепліше буде у східних і південних регіонах областях: повітря прогріється до 19 градусів вище нуля.

Укргідрометцентр

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Вдень буде без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме близько 20 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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