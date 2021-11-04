Прогноз погоди на 4 листопада: в Україні місцями дощитиме, буде туман та рвучкий вітер

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.
У четвер, 4 листопада, в Україні місцями дощитиме.
Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. У переважній більшості регіонів опадів не буде. Лише у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях - невеликий дощ. Вранці на більшій частині території країни туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви - 15-20 м/с.
В Україні температура повітря вдень становитиме +10-15 градусів. На заході повітря прогріється до +12 градусів. У південних областях, на Прикарпатті та Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів вище нуля. У північних та центральних регіонах - близько 13 градусів тепла.
У Києві 4 листопада буде хмарно з проясненнями. Вранці - туман. Швидкість південного-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 11-13 градусів тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
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