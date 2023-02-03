Прогноз погоди на 4 лютого: в Україні похолодає, регіони накриє сніг, а подекуди будуть хуртовини

В горах буде лавинна небезпека.

У суботу, 4 люого, в Україні стане трохи прохолодніше. Практично по всій території країни сніжитиме. На дорогах - ожеледиця

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

В регіонах буде хмарно з проясненнями. В західних областях помірний, а на Закарпатті і Прикарпатті значний сніг та навіть нахуртовина. На решті території Ураїни буде невеликий сніг. У південній частині - невеликий мокрий сніг. Вітер в західній частині північний, а на Лівобережжі - південно-східний, 7-12 м/с. На заходи місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі буде 1-6° морозу. Вдень стовпчики терометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. На півдні країни обіцяють до +5°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північного вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повіря вночі буде 1-6° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі стовпчики терометрів покажуть -3-5°, а вдень - близько 0°.

Погода в Карпатах

У Карпатах буде сніг та хуртовина. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Протягом доби в регіоні буде 8° морозу.

Також синоптики попереджаюь про значну сніголавинну небезпека на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей. У горах Львівської області - помірна сніголавинна небезпека.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив, що найближчими днями в Україні очікується морозна погода. Від початку нового тижня температура вночі сягатиме до 10° морозу, а вдень до -7°.

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