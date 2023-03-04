Прогноз погоди на 5 березня: в Україні стане прохолодніше, місцями - сніг та сильний вітер

В регіонах буде хмарно з проясненнями.
У неділю, 5 березня, в більшості областей України буде прохолодно. Місцями в регіонах будуть опади. Крім того, вночі пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на заході та півночі - невеликий сніг. Вдень в Карпатському регіоні - невеликий сніг з дощем. На решті території істотних опадів не прогнозують. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі - 15-18 м/с.
Вночі температура повітря у більшості областей буде 1-6° морозу, але у південній частині 0-5° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0-5° тепла. На півдні повітря прогріється до +5-10°.
Прогноз погоди на Київщині
В регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі - невеликий сніг, але вдень - без істотних опадів. Швидкість західного вітру - 7-12 м/с, а вночі пориви сягнуть 15-18 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі буде 1-6° морозу, а вдень - до 5° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 3-5°, а от вдень буде 1-3° тепла.
Нагадаємо, кліматологиня Віра Балабух повідомила, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.
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