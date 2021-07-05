Прогноз погоди на 5 липня: дощі з грозами пройдуть по всій території України

Прогноз погоди на 5 липня: дощі з грозами пройдуть по всій території України

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У понеділок, 5 липня, в Україні дощитиме, але буде тепло.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. В Україні попереджають про грози та дощі. Лише вдень на півдні та в центрі буде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Місцями - шквали до до 15 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 24-29 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде в Карпатах - близько 24 градусів тепла, а також у західних областях - 24-27 градусів вище нуля. Найтепліше буде у Луганській області - понад +30.

Укргідрометцентр

Мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, лише вночі 4 липня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 24-29°. н

У Києві 5 липня буде мінлива хмарність. Синоптики попереджають про дощі та грози. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с. Температура становитиме 24-28 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у липні буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.

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