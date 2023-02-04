Прогноз погоди на 5 лютого: до України повернулися сніг та морози до -16°

В Карпатах буде лавинна небезпека.
У неділю, 5 лютого, в Україні буде по-справжньому зимова погода - зі снігом та морозом. На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У регіонах України буде невеликий сніг. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі буде 5-10° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу. У східних і південних областях країни буде близько 0°.
Прогноз погоди на Київщині
В регіоні буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.
В області вночі буде 5-10° морозу, а вдень 1-6° морозу. У Києві вночі температура повітря буде - 5-7°, а вдень -2-4° морозу.
Погода в Карпатах
У неділю в Карпатах буде від -11 до -16° морозу, вдень - до -6-11°. В регіоні також буде сніг.
Синоптики попереджають, що утримається сніголавинна небезпека у зв’язку зі снігопадами. На високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей - значна небезпека, а у горах Львівської області - помірна.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів. Весна прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною.
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