Прогноз погоди на 5 лютого: до України повернулися сніг та морози до -16°

В Карпатах буде лавинна небезпека.

У неділю, 5 лютого, в Україні буде по-справжньому зимова погода - зі снігом та морозом. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах України буде невеликий сніг. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде 5-10° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу. У східних і південних областях країни буде близько 0°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.

В області вночі буде 5-10° морозу, а вдень 1-6° морозу. У Києві вночі температура повітря буде - 5-7°, а вдень -2-4° морозу.

Погода в Карпатах

У неділю в Карпатах буде від -11 до -16° морозу, вдень - до -6-11°. В регіоні також буде сніг.

Синоптики попереджають, що утримається сніголавинна небезпека у зв’язку зі снігопадами. На високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей - значна небезпека, а у горах Львівської області - помірна.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів. Весна прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною.

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