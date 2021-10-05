Прогноз погоди на 5 жовтня: в Україні буде сухо, але місцями дуже вітряно

Прогноз погоди на 5 жовтня: в Україні буде сухо, але місцями дуже вітряно

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У вівторок, 5 жовтня, в Україні буде сонячна, але прохолодна погода.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В країні буде переважно сухо - опадів не передбачають. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Вдень на заході та на Приазов'ї можливі місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +12-17 градусів. На заході та в центрі повітря прогріється до +15-17 градусів. Прохолодно буде на півночі та сході: стовпчики термометрів покажуть 12-15 градусів вище нуля. Найтепліше - на півдні, Прикарпатті та Закарпатті - 15-20 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 5 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 15 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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