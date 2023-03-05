Прогноз погоди на 6 березня: в Україні буде тепло, але місцями сніг та ожеледиця

Вночі тримається мороз.
У понеділок, 6 березня, вночі буде триматися мороз, але вдень буде тепло. В Україні місцями прогнозують сніг та ожеледицю.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде хмарно з проясненнями. На заході та півночі буде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Вночі температура повітря у більшості областей буде 1-6° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На півдні повітря прогріється до +5-10°. На півдні України повітря прогріється до +5-10°.
Прогноз погоди на Київщині
В регіоні буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі буде -1-6°, а вдень - до +6°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4°, а от вдень буде до 4° тепла.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на березень. Так, перший місяць весни буде теплим. Середня температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.
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