Прогноз погоди на 6 квітня: в Україну вируватиме негода з дощами та сильними поривами вітру

У четвер, 6 квітня, в Україні знову будуть опади. Місцями - ожеледиця та сильний вітер. Вночі температура опуститься до мінусової у деяких регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно хмарно. На заході буде помірний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті та Хмельниччині - значні опади. На решті території у більшості північних, центральних та Одеській областях помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Втім, в Івано-Франківській області та на Хмельниччині місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У більшості областей температура вночі буде 4-9° тепла. У західних областях стовпчики термометрів опустяться до 3° морозу. Вдень синоптики прогнозують +8-13°, а у східних областях повітря прогріється - до до 16° тепла. Натомість на заході буде лише+ 1-6°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Завтра, 6 квітня, в регіоні буде хмарно. Вночі помірний, а вдень невеликий дощ . Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с.

В Києві вночі буде 6-8° тепла, а вдень повітря прогріється до +9-11°. В області вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла, а вдень - до 8-13° тепла.

Погода в Карпатах

У Карпатах вночі синоптики прогнозують 4-9° морозу. Вдень буде близько 0°. Крім того, у горах можлива хуртовина.

Значна сніголавинна небезпека очікується на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпаття.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголошують синоптики.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України прийде тепло після 16 квітня. До Великодня по всій Україні триматиметься відносно прохолодна та волога погода.

Читайте також:

Рясний сніг у квітні: до Волині повернулася зима

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.