Прогноз погоди на 6 лютого: в Україні потепліє до +5, місцями - дощ зі снігом

Прогноз погоди на 6 лютого: в Україні потепліє до +5, місцями - дощ зі снігом

Буде хмарно з проясненнями.

У неділю, 6 лютого, в Україні місцями сніг та сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 6 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у східних та західних областях буде невеликий сніг, а місцями - з дощем. На решті території країни без опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. На заході місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Вночі буде 0-5 градусів морозу. На сході температура опуститься до -5-10 градусів. Вдень температура буде становити 0-5 градусів тепла. У східних областях близько нуля. У Карпатах вночі без опадів, а вдень невеликий сніг. Температура вночі та вдень 4-12 градусів морозу.

У Києві у неділю буде хмарно з проясненнями. Протягом доби - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 0-5 градусів морозу. Вдень - до 5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: