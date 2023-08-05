Прогноз погоди на 6 серпня: хмарно на заході та до +39 на півдні

Якою буде погода у неділю, 6 серпня.

На більшості території України у неділю, 6 серпня, буде сонячно, у деяких областях стовпчик термометра підніметься до позначки +39°С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень –грозові дощі, місцями сильні зливи із градом та шквалами, 17 – 22 м/с. Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С, у Карпатах та на Закарпатті +20…+25 °С.

У північних областях температура повітря вночі +17...+22 °С, вдень +32...+37 °С.

У центральних областях вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 °С, вдень +34...+39 °С.

У південній частині України – суха та спекотна погода. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +20…+25 °С, вдень +34…+39 °С, на узбережжі морів +28…+33 °С.

У східних областях – суха та спекотна погода. Вітер південно-східний, 9 - 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19…+24 °С, вдень +34…+39 °С.

У Києві та області 6 серпня буде до +31°С, без хмар та опадів.

Нагадаємо, "Укргідрометцентр" попереджає про небезпеку у шести областях (мапа).

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