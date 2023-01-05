Прогноз погоди на 6 січня: переддень Різдва буде з незначним морозом і дощем

У п'ятницю, 6 січня, на Святвечір, буде прохолодно. В Україні будуть помірні опади. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, у південно-східній частині, вночі і у більшості західних областей помірні опади. Вдень у північній частині місцями невеликі опади.

Швидкість північно-західного і північного вітру - 7-12 м/с. Вночі у західних областях, а вдень у південних та центральних пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у північних та західних областях від 1° тепла до 4° морозу. На Чернігівщині та Сумщині буде прохолодніше: до - 7°. На решті території 0-5° тепла. Вдень на Закарпатті та у південній частині повітря прогрється до +8°.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області 6 січня буде хмарно. Невеликий дощ переходитиме в мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с.

В Київській області вночі та вдень буде від 1° тепла до 4° морозу. У самому ж Києві буде трохи прохолодніше: протягом доби 0-2° морозу.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що до України йде різке похолодання з сильними морозами та снігопадами. Так, вже від 6 січня прийдуть 20-градусні морози.

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