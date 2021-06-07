Прогноз погоди на 7 червня: Україна знову опинилася у полоні дощів та грозів

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У понеділок, 7 червня, до України знову повернуться дощі з грозами.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У більшості областей України будуть помірні короткочасні дощі. Місцями у центра, на півдні та сході - грози. Вітер північно-західний, у південно-східній частині - південно-західний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 18-23 градусів тепла. У східних областях на стовпчиках термометрів - близько +21. У центрі та на півночі буде трохи тепліше - близько +23 градусів тепла. Тепліше буде у західних і південних регіонах областях: повітря прогріється до 26 градусів вище нуля.

Укргідрометцентр

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Вдень - помірний короткочасний дощ. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме 20-22 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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