Прогноз погоди на 7 квітня: Україну не покидають опади, вночі місцями буде мороз до -5°

У п'ятницю, 7 квітня, в Україні не припиняться опади: в регіонах дощитиме, а також буде мокрий сніг. Крім того, до деяких областей повернуться нічні морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. На північному сході та сході будуть помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті - мокрий сніг та місцями ожеледиця. В Дніпропетровській, Запорізькій, в Київській областях - невеликий дощ. На решті території - без істотних опадів.

У більшості регіонів вночі буде 1-6° тепла, а вдень - 6-11° тепла.У північно-східних та східних областях температура повітря вночі буде від 4-9° тепла, а вдень повітря прогріється до +12-17°. На Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують мороз - від 0° до -5°, вдень потеплішає до 0+5°.

Прогноз погоди на Київщині

У п'ятницю, 7 квітня, в області обіцяють хмарність з проясненнями. Місцями дощитиме. Швидкість південно-східного вітру - 5-10 м/с.

В області вночі стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла, а вдень +6-11°. У Києві синоптики прогнозують вночі 3-5° тепла, а вдень 9-11°.

Коли до України прийде тепло

Народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що найближчим часом очікувати стійкого тепла в Україні не варто. Воно прийде після 16 квітня. До Великодня по всій Україні триматиметься відносно прохолодна та волога погода.

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