Прогноз погоди на 7 липня: Україну накриє спека до +38°, але будуть дощі та грози

В країні буде мінлива хмарність.

У п'ятницю, 7 липня, в частині України буде спека до +38°. Втім, у багатьох регіонах буде свіжіше, адже там дощитиме.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

В областях - мінлива хмарність. Синоптики прогнозують помірні грозові дощі. Вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях - значні дощі, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У східних, вночі і в південних областях - без опадів.

Вночі на заході країни, а також у більшості північних та Вінницькій областях буде+15-20°. Вдень у цих регіонах температура повітря прогріється до +22-27°.

На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть 19-24°, а вдень - 28-33° тепла. На півдні та сході країни місцями спека сягне 35-38°. У Карпатах вночі температура повітря становитиме +10-15°, а вдень - лише +13-18°.

Погода в Києві

На Київщині на 7 липня також мінлива хмарність. В регіоні будуть дощі та грози. В окремих районах області - град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень - 22-27° вище нуля. Температура повітря в області вночі становитиме +15-20°, а вдень підніметься до +24-26°.

Штормове попередження

У п'ятницю, 7 липня, в Україні будуть грози. Вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Омине негода лише схід країни. Синоптики попередили про І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні у п'ятницю, 7 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.

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