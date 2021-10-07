Прогноз погоди на 7 жовтня: в Україні стало прохолодніше, місцями - рвучкий вітер

Синоптики прогнозують невелику хмарність.

У четвер, 7 жовтня, в Україні стане трохи прохолодніше.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують невелику хмарність. В країні буде переважно сухо - опадів не передбачають. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Втім, у більшості західних та південно-східних областей пориви сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +10-15 градусів. На заході та в центрі повітря прогріється до +13-15 градусів. Прохолодно буде на півночі: стовпчики термометрів покажуть 12-13 градусів вище нуля. У східних і південних регіонах - близько +14. Найтепліше сьогодні буде Закарпатті - 14-19 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 7 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 11-13 градусів тепла.

У ТСН.Ранок розповіли, що до України прийшов антициклон і приніс похолодання. Вдень воно буде майже непомітним: в більшості областей 10-15 градусів вище нуля. Утім, ночі на ґрунті можливі заморозки. Західні та східні областяі, Крим та на Приазов'я штормитиме: холодний вітер там зриватиметься зі швидкістю понад пів сотні кілометрів за годину.

Як повідомлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

Погода в Україні: тиждень відносного тепла - наступні шість днів буде сухо і майже всюди тепло

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