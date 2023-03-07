Прогноз погоди на 8 березня: в Україні буде тепло, але місцями - дощ та сильний вітер

На високогір'ї Карпат буде дуже вітряно - до 25-30 м/с.

У середу, 8 березня, в Україні буде тепла, але вітряна погода. Крім того, місцями прогнозують невеликі опади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на заході та сході, а вдень у більшості регіонів буде невеликий дощ. У Карпатах - помірні опади. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Втім, вдень у більшості областей пориви сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с.

Вночі температура повітря буде від +2° до -3°, а у південній частині стовпчики термометрів покажуть 2-7° тепла. Вдень в західних, північних та північно-східних областях прогнозують 6-11° тепла. На решті території повітря прогріється до 10-15°. У арпатах буде 0-5° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 8 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, але вдень буде невеликий дощ. Швидкість південно-західного вітру буде 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 6-11° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень піднімуться до 8-10° тепла.

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