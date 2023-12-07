Прогноз погоди на 8 грудня: де в Україні у п'ятницю буде сніг та дощ

На Закарпатті та Прикарпатті - туман.

У п'ятницю, 8 грудня, в Україні місцями буде сніг та дощ. У деяких регіонах будуть пориви до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. У північних, Вінницькій та Харківській областях сніжитиме. У більшості центральних, східних та південних областей - сніг, дощ, та ожеледь. На заході - без істотних опадів. На Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.

На дорогах більшості областей ожеледиця. У східних та південно-східних областях місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі температура повітря у північних та західних областях буде 4-9° морозу, а вдень - 1-6° морозу. На решті території впродовж доби стовпчики термометрів покажуть 0-5° морозу. На півдні країни буде тепліше - +0-5°.

Прогноз погоди в Україні на 8 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 8 грудня буде хмарно та сніг. На дорогах - ожеледиця. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - І рівень небезпечності, жовтий.

В Київській області температура повітря вночі становитиме 4-9° морозу, а вдень - 1-3° морозу. В Києві вночі буде 3-5° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу.

Як повідомлялося, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, що перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Середньомісячна температура для грудня очікується на 1-1,5 градуса вище від кліматичної норми. Опади очікуються в межах норми

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