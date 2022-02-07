Прогноз погоди на 8 лютого: в Україні буде дощ і мокрий сніг, температура до +6 градусів

В Україні буде хмарно.
У вівторок, 8 лютого, в Україні місцями будуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За повідомленням синоптиків, в Україні буде хмарно. На півдні та сході країни буже помірний дощ та мокрий сніг. Лише у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень без опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Протягом доби температура буде становити від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні буде тепліше: +1-6 градусів. Натомість у Карпатах сніжитиме. Температура вночі та вдень становитиме 5-10 градусів морозу.
У Києві буде хмарно. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень - без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Температура протягом доби близько нуля.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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