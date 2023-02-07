Прогноз погоди на 8 лютого в Україні: опади майже припиняться, мороз - до 14°

В Карпатах буде лавинна небезпека.

У середу, 8 лютого, в Україні буде морозна погода. Опади припиняться. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. У переважній більшості областей України опадів не буде. Лише вночі в Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде 9-14° морозу, а вдень 1-6° морозу. У південних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру буде 5-10 м/с.

Температура вночі в Київській області буде 9-14° морозу, а вдень 1-6° морозу. У Києві вночі -10-12° морозу, вдень -2-4° .

Погода в Карпатах

У Карпатському регіоні сніжитиме. Вночі температура повітря буде 13-18° морозу, а вдень - 5-10° морозу.

На високогiр'ї східної частини Закарпатської області, у горах Прикарпаття та Буковини утримається значна сніголавинна небезпека. У горах Львівської області та на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття - помірна сніголавинна небезпека.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

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