Прогноз погоди на 8 лютого в Україні: опади майже припиняться, мороз - до 14°

В Карпатах буде лавинна небезпека.
У середу, 8 лютого, в Україні буде морозна погода. Опади припиняться. На дорогах подекуди ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде мінлива хмарність. У переважній більшості областей України опадів не буде. Лише вночі в Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря буде 9-14° морозу, а вдень 1-6° морозу. У південних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Прогноз погоди на Київщині
В регіоні буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру буде 5-10 м/с.
Температура вночі в Київській області буде 9-14° морозу, а вдень 1-6° морозу. У Києві вночі -10-12° морозу, вдень -2-4° .
Погода в Карпатах
У Карпатському регіоні сніжитиме. Вночі температура повітря буде 13-18° морозу, а вдень - 5-10° морозу.
На високогiр'ї східної частини Закарпатської області, у горах Прикарпаття та Буковини утримається значна сніголавинна небезпека. У горах Львівської області та на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття - помірна сніголавинна небезпека.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
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