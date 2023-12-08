Прогноз погоди на 9 грудня: де в Україні будуть сніг та ожеледиця

У суботу, 9 грудня, в Україні погода буде морозною і місцями – зі снігом. Крім того, в деяких регіонах будуть туман та ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу в південно-східній частині будуть дощ і мокрий сніг. У північно-східних областях сніжитиме. Натомість на решті території опадів синоптики не прогнозують. На більшій частині території країни на дорогах подекуди ожеледиця. На заході та півночі вночі та вранці – місцями туман.

У більшості областей температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу. В Карпатах температура опуститься до -10°. Вдень в Україні синоптики прогнозують від 4° морозу до 1° тепла. На півдні країни вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 0-5° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та Київській області буде хмарно. Опадів у регіоні не передбачається. На дорогах – ожеледиця. В області вночі та вранці місцями туман. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. В Києві вночі буде 3-5° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко назвала дату потепління в Україні. За її словами, від 11 грудня зміниться погода –- почнеться відлига. Прийде потепління.

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