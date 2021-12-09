Прогноз погоди на 9 грудня: в Україні - без істотних опадів, але місцями дощ і сніг

Синоптики прогнозують хмарність.
У четвер, 9 грудня, в Україні припиняться опади.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень буде без істотних опадів. В Україні місцями туман, у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, у західних та північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура в західних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла, у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на решті території протягом доби 1-6° тепла.
У Києві 9 грудня буде хмарно. Вдень обіцяють без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть близько нуля.
Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.
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