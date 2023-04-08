Прогноз погоди на 9 квітня: Україну накриють дощі, місцями - грози, туман і мороз до -7

У Карпатському регіоні тримається мороз - і вночі, і вдень.

У неділю, 9 квітня, в Україні дощитиме. Місцями синоптики прогнозують грози, туман та навіть ожеледицю. У Карпатах тримається мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями - невеликий дощ. Вдень помірні дощі, а подекуди з грозою. У більшості західних та південних областей без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці на заході, півдні та у Житомирській області буде туман. Видимість становитиме до 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності,

У більшості регіонів вночі прогнозують 3-8° тепла. Тим часом на заході країни буде від 4° тепла до 1° морозу. У Карпатах - мороз сильніший: - 2-7°. Вдень повітря прогріється до +10-15°, але в західних регіонах - 7-12° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 9 квітня також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями обіцяють невеликий дощ, вдень - помірний дощ, а місцями - з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Вночі в області прогнозують 3-8° тепла, а вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла, а вдень +12-14°.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у квітні погода буде прохолодною та багатою на опади. У перші десять днів місяця очікуються дощі, сніг та заморозки. Друга декада буде трохи теплішою, опадів стане менше, але високих плюсових температур не прогнозують.

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