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Прогноз погоди на 9 липня: частину України накриють грози, а частину - спека до +30°

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 9 липня: частину України накриють грози, а частину - спека до +30°

У неділю в частині країни буде спека, а в частині - грози. / Фото: pixabay.com

Місцями в Україні оголошено штормове попередження.

У неділю, 9 липня, в низці областей України далі дощитиме. Місцями - грози та сильний вітер. Крім того, у деяких регіонах повітря прогріється до +30°.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

В Україні буде мінлива хмарність. У південно-східних та східних областях дощі та грози. Опади місцями також будуть вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. На решті території України - без опадів. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-17° тепла. Трохи теплішою ніч буде у південній частині та східних областях - +18-22°. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 22-27° вище нуля. На Закарпатті та Одещині місцями повітря прогріється до +28-30°.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня. Карта областей. / ©
Прогноз погоди в Україні на 9 липня. Карта областей.

Погода в Києві 

На Київщині 9 липня 0 мінлива хмарність. Опадів у регіоні не буде. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +14-16°, а вдень підніметься до +24-26°. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17° тепла, а вдень - 22-27° вище нуля.

Штормове попередження 

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у неділю. Так, 9 липня у південно-східних та східних областях будуть грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

У неділю, 9 липня, у південно-східних та східних областях - грози. / © Укргідрометцентр
У неділю, 9 липня, у південно-східних та східних областях - грози. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.

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Дата публікації
Перегляди
253
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