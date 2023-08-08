Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прогноз погоди на 9 серпня: на заході опади, а у південних областях +29 °C (мапа)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
568
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоди на 9 серпня: на заході опади, а у південних областях +29 °C (мапа)

Прогноз погоди на 9 серпня / Фото: Associated Press

Опади пройдуть лише у двох областях на заході України.

В Україні в середу, 9 серпня, спека триматиметься у південних і східних областях. Опади пройдуть лише на Волині та Львівщині.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході й півночі очікується до +24 °C максимум. У центральних регіонах – до +25 °C, подекуди – +26 °C.

На південному сході повітря прогріється до +27 °C… +28 °C.

Найвища температура в середу, 9 серпня, очікується в Запорізькій області – до +29 °C вдень.

У Києві та області вдень очікується + 22 °C… +24 °C.

Погода 9 серпня 2023 року (мапа) / © Укргідрометцентр
Погода 9 серпня 2023 року (мапа) / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Одесі подовжили роботу кафе й ресторанів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
568
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація