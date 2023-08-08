Прогноз погоди на 9 серпня: на заході опади, а у південних областях +29 °C (мапа)

Опади пройдуть лише у двох областях на заході України.
В Україні в середу, 9 серпня, спека триматиметься у південних і східних областях. Опади пройдуть лише на Волині та Львівщині.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході й півночі очікується до +24 °C максимум. У центральних регіонах – до +25 °C, подекуди – +26 °C.
На південному сході повітря прогріється до +27 °C… +28 °C.
Найвища температура в середу, 9 серпня, очікується в Запорізькій області – до +29 °C вдень.
У Києві та області вдень очікується + 22 °C… +24 °C.
Нагадаємо, в Одесі подовжили роботу кафе й ресторанів.
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