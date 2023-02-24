Прогноз погоди на березень: синоптики розповіли, як здивує перший весняний місяць

В Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Прогноз на березень оприлюднили в Укргідрометцентрі.

Щодо опадів, то їх випаде 27-44 міліметри. На Закарпатті, в Карпатах та горах Криму очікується 49-98 міліметрів опадів. Лише у східних областях дощів буде менше за норму.

До слова, народний синоптик Станіслав Щедрін каже також, що весна розпочнеться з потепління. За його даними, температура буде в межах +9-11°. На заході країни повітря прогріється до +10-13°. Опадів буде небагато.

Згідно з багаторічними спостереженнями метеорологів, нормою для березня є середня місячна температура повітря 0 +6°, а на високогір᾿ї Карпат – до -3°. Але були роки, коли температура у березні сягала +19-29°, а в Карпатах - до 15° тепла.

"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14-18 градусів", - розказав Щедрін у коментарі Радіо Трек.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого щороку 2 лютого будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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