Прогноз погоди на квітень 2024 року: чого очікувати цієї весни

В Україні квітень цього року очікується дуже теплий.

Про це УНІАН розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Середня за місяць температура повітря в різних центрах коливається, в прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

"Тобто це говорить про те, що квітень у нас може бути досить теплий. Температура повітря буде вищою за норму на два, а то навіть чотири градуси – це середня за місяць", - каже Віра Балабух.

За її словами, якщо ми говоримо, що середня за місяць температура очікується вище за норму на два, навіть чотири градуси, це значить, що більшість днів протягом місяця будуть значно теплішими, ніж зазвичай.

"При цьому, я дивлюся, є дані "Коперникуса" і за цими даними, найбільш аномальною може бути погода від 8 квітня. Цей тиждень очікуються найбільші аномалії температури повітря", - сказала вона.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на більшій частині територій України середня місячна температура у квітні буде складати від семи до 11 градусів тепла. А ось у гірських районах вона буде коливатись від двох до шести градусів.

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