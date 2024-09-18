Прогноз погоди на осінь 2024: скільки триматиметься тепло і коли прийдуть зливи

За словами синоптикині, до 25 вересня на території нашої держави має зберегтися сонячна погода.

Цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси тепліші, ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на кілька градусів вища за норму.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає "Суспільне".

За її словами, в Україні досі триває метеорологічне літо. До 25 вересня на території нашої держави має зберегтися сонячна погода.

"В листопаді вже трошечки будемо наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий", – каже синоптикиня.

Птуха попередила, у вересні, як і влітку в Україні спостерігається дефіцит опадів. Проте в жовтні та листопаді рівень опадів має наблизитись до норми.

"Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву, скажімо так, охоплені саме посухою, навіть метровий шар абсолютно сухий. Переважно це стосується, знову ж таки, південного сходу України", – сказала вона.

Синоптикиня також додала, що глобальна зміна клімату впливає на клімат в Україні, який стає теплішим і посушливішим.

"У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом, в нас була потужна хвиля тепла. І, в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями, їх стає дедалі менше і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними", – пояснила Птуха.

Водночас, що взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде "більш м'якою" та теплою. Більш точні прогнози на цю зиму можна буде дізнатися наприкінці осені.

Нагадаємо, що у Києві 17 вересня було зафіксовано новий температурний рекорд для цього дня.

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