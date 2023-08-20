Прогноз погоди на понеділок, 21 серпня: дощі на півночі та до +36 на півдні (мапа)

У понеділок, 21 серпня, у північних та більшості центральних областях України очікуються дощі, також можливі грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі в Україні без опадів, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м", - йдеться у повідомленні.

Мапа температури повітря у містах України 21 серпня 2023. / Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря на заході коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +28 до +31 вдень.

У північних областях – від +17 до +20 вночі й від +28 до +32 вдень, на півдні – від +19 до +24 вночі й від +31 до +36 вдень; на сході – від +18 до +20 вночі й від +29 до +36 вдень.

Погода у Києві та області

Очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с..

У Київській області температура вночі +16 - +21, вдень +27 - +32, у Києві – вночі +18 - +20, вдень +28 - +30.

Нагадаємо, в Україні 20 серпня очікується спекотна погода +30° і вище, в деяких областях можливі грозові дощі.

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