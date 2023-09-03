Прогноз погоди на понеділок, 4 вересня: на заході грозові дощі (мапа)

У Києві буде хмарно, місцями короткочасний дощ.

В Україні у понеділок, 4 вересня, буде хмарно з проясненнями, на заході пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Так, у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, вдень і в південній, східній частинах та на Дніпропетровщині невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території – без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні та південному сході країни до 19°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 24-29°.

Температура в Україні 4 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

На Київщині 4 вересня буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, синоптики здивували прогнозом погоди у вересні.

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