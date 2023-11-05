Прогноз погоди на понеділок, 6 листопада, – помірні дощі та пориви вітру (мапа)

В Україні найближчими днями погода буде помірно теплою, подекуди пройдуть невеликі дощі.

В Україні в понеділок, 6 листопада, у більшості областей вночі пройдуть невеликі, дощі. Вдень у південній та східній частині – помірні дощі; на решті територій без суттєвих опадів.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Температура вночі – 6-11°, вдень – 10-15°; у південній частині – вночі 9-14°, вдень – 15-20°.

Мапа з температурою повітря в Україні 6 листопада 2023 / Фото: Укргідрометцентр

Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 6 листопада вночі невеликий дощ, вдень – без суттєвих опадів. Температура вночі – близько 10°, вдень – 13-15°.

Нагадаємо, синоптики попередили про негоду 5 листопада – де сильно погіршиться погода.

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