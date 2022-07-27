Прогноз погоди на серпень-2022: яким буде останній місяць літа

Синоптики прогнозують, що серпень 2022 року буде теплішим, ніж зазвичай.

Температура повітря буде на 1,5-2° вищою за норму.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Зазначається, що середня місячна температура передбачається на рівні 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°, що на 1,5-2° вище за норму.

Водночас кількість опадів буде у межах місячної норми. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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