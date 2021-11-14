Прогноз погоди на сьогодні, 14 листопада: де в Україні буде найтепліше і чи падатимуть дощі

Прогноз погоди на сьогодні, 14 листопада: де в Україні буде найтепліше і чи падатимуть дощі

Дощів сьогодні в Україні не прогнозують.

Сьогодні, 14 листопада, в Україні буде без опадів, але туманно. Найтепліше буде на Закарпатті, синоптики там прогнозують +11-13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У столиці України теж буде без опадів, стовпчики термометрів у Києві покажуть 6-8 градусів тепла.

На заході країни до обіду буде хмарно, але дощів не очікується. Температура повітря - +5-7 градусів. На сході буде дещо прохолодніше – +4-6 градусів.

На півночі також хмарно, без опадів, +5-7 градусів тепла. Значно тепліше буде у південних регіонах – до +11 градусів у Криму.\

Укргідрометцентр

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