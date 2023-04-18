Прогноз погоди на тиждень, 17-23 квітня: Україну накриють дощі та грози, але буде тепло

Протягом тижня, 17-23 квітня, на території України активізуються південно-східні повітряні потоки. Внаслідок такої атмосферної циркуляції до регіонів будуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону. Тому дощова погода відновиться у більшості областей, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

Якою буде погода протягом цього тижні, розповів у своєму огляді синоптик Ігор Кібальчич.

У середу, 19 квітня, дощитиме у східних, центральних, південних та західних областях України. У Криму та Приазов'ї будуть грози та можливий град. Температура повітря вночі становитиме +4-9°, а вдень +11-16°. У центрі країни буде тепліше: до 18° тепла.

У четвер, 20 квітня, майже у всій країні також будуть опади, а у більшості південних областей - сильні дощі. Лише на півночі та Поліссі - без істотних опадів. Вночі температура повітря буде +4-9°, а вдень - 12-17° тепла. Місцями повітря прогріється до +20°.

У п'ятницю, 21 квітня, дощова погода утримається у південних, центральних, східних та західних областях. На півночі та на Поліссі без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4-9°, а вдень - 12+17° тепла.

У суботу, 22 квітня, дощитиме у південних та східних областях. На решті території - опадів не передбачається. Температура повітря вночі буде в межах +3-8°, а вдень +12-17°.

У неділю, 23 квітня, на всій території України буде суха та малохмарна погода. Вночі стовпчики на термометрах покажуть +2-7°, а вдень піднімуться до +15-20°.

Прогноз погоди на квітень

В "Укргідрометцентрі" повідомляли про погоду на квітень. Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря буде від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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