Прогноз погоди на три дні: відома метеорологиня розповіла, чи чекати на дощ 17-20 жовтня

Погода в Україні радує сонцем, однак, чи довго це триватиме.

У понеділок, 17 жовтня в Україні зебережеться чудова сонячна погода. Буде сухо, а вдень потеплішає.

У вівторок, за словами української метеорологині Наталки Діденко, очікують потепління - до +17-22 градусів.

"А ось у середу-четвер пройдуть дощі, у Карпатах 20-го жовтня ймовірний сніг, атмосферні холодні фронти (карта) з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання. І теперішні +14-20 зміняться на +6-12 градусів", - сказала Діденко.

Фахівчиня попередила українців про обігрів осель.

"Без опалення в помешканнях стане дуже холодно, стрімкі стрибки атмосферного тиску, градусів можуть негативно вплинути на здоров'я, настрій, працездатність - підготуйтесь до такої різкої зміни погоди. Це лише осінь дорослішає", - додавла вона.

Погода у Києві

У столиці понеділок та вівторок, 17-18 жовтня, за словами Наталки Діденко, будуть, як "писаночка - красивими, сонячними, яскравими та теплими".

Завтра, у понеділок, в столиці до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів.

"Дозбируйте яблука, гарбузи, сИненькі, калину, набуцайте листя з дітьми в парку, вигуляйте перед зимівлею легкі білі кросівки", - попередила фахівчиня.

А ось в середу в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря.

І вже в четвер вдень очікується лише +7-9 градусів.

Чи збережеться тепло наприкінці жовтня

"Схоже, баби після свого літа вже хочуть трохи відпочити. Оце прийдешнє похолодання ще не остаточне, потепління у жовтні ще буде", - додала Діденко.

Нагадаємо, кліматологиня розповіла, якою буде зима в Україні.

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