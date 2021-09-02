Прогноз погоди на вересень-2021: в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати від першого місяця осені

Прогноз погоди на вересень-2021: в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати від першого місяця осені

Початок місяця буде спекотним.

Погода в Україні у перший місяць осені 2021 року буде близькою до кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 14-18° тепла, в Карпатах 11-12°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у вересні і місячна кількість опадів: 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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