Прогноз погоди на вихідні 18–19 грудня: на українців чекає "сніжний" Миколай

У всіх регіонах України очікується сніг, подекуди — невеликі морози.

Цей вікенд точно потішить любителів засніжених краєвидів. За даними Sinoptik.ua, у всіх регіонах України очікується сніг, подекуди — невеликі морози. Одягайтеся тепліше, а ще краще, залишайтеся вдома із серіалом та чашкою гарячого чаю — буде сльотаво!

Погода на вихідні

У суботу, 18 грудня, за даними Sinoptik.ua, практично по всій території України очікується невеликий мокрий сніг і температура близько 0 °С. У південних областях та на Закарпатті буде тепліше — до +3...+5 °С. У більшості регіонів сніг почнеться ще вночі та з невеликими перервами падатиме весь день. Лише у Миколаївській та Запорізькій областях буде без опадів.

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У неділю ситуація з опадами трохи зміниться — в усіх без винятку регіонах сніжитиме. На півдні, а також у Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується дрібний сніг. Температура повітря при цьому становитиме 0...–4 °С, але через високу вологість відчуватиметься холодніше — не забувайте про рукавички!

На решті території пройде сніг, подекуди сильний, а стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 °С. Якщо зберетеся у Карпати, будьте обережні — на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей практично безперервно падає сніг, є небезпека сходження лавин на крутих схилах (2-й помірний рівень).

Погода на початку тижня

У понеділок у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Сумську, Київську та Чернігівську області прийдуть морози до -4 °С та дрібний сніг. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях очікується плюсова температура (до +2...+4 °С), можливий мокрий сніг.

На решті території України погода на початку тижня буде похмурою, з самого ранку падатиме невеликий сніг, а стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 °С.

Прикмети на день Святого Миколая

Не поспішайте засмучуватися через похмуру погоду цієї неділі. Адже згідно з народними прикметами, сонячний та морозний Миколай віщував неврожай у наступному році. Якщо снігу випадало багато, запасалися терпінням — вважалося, що такі снігові "окови" спадуть нескоро, а літо буде холодне і дощове.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують, що нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси теплішою, ніж зазвичай, а у лютому взагалі може прийти весна.

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