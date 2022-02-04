Прогноз погоди на вихідні, 5-6 лютого: в Україні стане тепліше, але буде сніг з дощем

Прогноз погоди на вихідні, 5-6 лютого: в Україні стане тепліше, але буде сніг з дощем

Вихідні будуть хмарними.

На вихідні, 5-6 лютого, в Україні будуть опади у вигляді снігу, місцями - дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 5 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних та більшості центральних областей невеликий сніг, а місцями - з дощем, На решті території України буде істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. На заході - місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Вночі на території країни 4-9 градусів морозу. На заході температура буде близько нуля. На сході та північному сході буде значно холодніше: 7-12 градусів морозу. Вдень температура повітря від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В західних областях стовпчики термометрів покажуть +1-6 градусів. На сході - від нуля до 5 градусів морозу

У Києві в суботу, 5 лютого, буде хмарно. Вдень сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 6-8 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів - 0-2 градуси тепла.

Укргідрометцентр

У неділю, 6 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у східних та західних областях буде невеликий сніг, а місцями - з дощем. На решті території країни без опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. На заході - місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Вночі буде 0-5 градусів морозу. На сході температура опуститься до -5-10 градусів. Вдень температура буде становити 0-5 градусів тепла. У східних областях близько нуля. У Карпатах вночі без опадів, а вдень невеликий сніг. Температура вночі та вдень 4-12 градусів морозу.

У Києві у неділю, 6 лютого, буде хмарно з проясненнями. Протягом доби - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 0-5 градусів морозу. Вдень - до 5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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