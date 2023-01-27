Прогноз погоди на вихідні: в Україні будуть дощі і мокрий сніг, температура - до 12° морозу

На вихідних, 28-29 січня, погоду в Україні визначатиме антициклон. У більшості областей переважатиме суха та по-зимовому тепла погода.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".

Температура коливатиметься близькою до кліматичної норми, а місцями вище на 3°- 5°С. Найбільш холодними залишаються східні області, де вночі стовпчики термометрів опускаються до -12°-7°С.

За словами Кібальчича, у найближчі дві доби суттєвих змін погоди не передбачається. Лише у південних та місцями у східних областях будуть невеликі дощі та сніг. Також невелика кількість снігу випаде на півдні та заході.

"Сніговий покрив, на жаль, відсутній у більшості областей, крім високогірних районів Карпат. Таким чином, нинішній січень має всі шанси стати найбезсніжнішим у нашій країні за весь період метеорологічних спостережень", - каже синоптик.

Субота, 28 січня

В Україні буде без істотних опадів. Виняток становитиме Прикарпаття та південні області. Там пройдуть помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На Одещині та Миколаївщині місцями налипання мокрого снігу. Крім того, на дорогах - ожеледиця.

У східних областях та у Карпатах вночі температура повітря становитиме -12°-7°С, а вдень -2°+3°С. На решті території вночі прогнозують -7°-2°С, а вдень -1°+4°С.

Неділя, 29 січня

На переважній частині України істотних опадів не передбачається. Лише у південних регіонах та Приазов'ї очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах півдня подекуди буде ожеледиця.

Температурний фон збережеться без істотних змін. Вночі на Півночі Лівобережжя, а також у Карпатах стовпчики ермометрів покажуть -11°-6 °С. Вдень в Україні буде від -2°С до +3°С.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. Так, за його прогнозом лютий буде теплим та майже безсніжним. Більше того, весна прийде до України дуже рано.

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